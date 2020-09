Usa: vaccino anti-Covid, per il direttore dell'Nih è impossibile dire se sarà pronto entro le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del National Institutes of Health degli Stati Uniti ha detto al Congresso che è impossibile dire se arriverà un vaccino Covid-19 entro le elezioni presidenziali di novembre, anche se è cautamente ottimista sul fatto che ne dovrebbe emergere uno entro la fine dell'anno. Lo riporta l'emittente "Cnbc". "Non posso dirvelo ora perché non so cosa succederà", ha detto Francis Collins quando gli è stato chiesto se il vaccino sarà disponibile prima del 3 novembre, giorno delle elezioni. "Ho un cauto ottimismo sul fatto che entro la fine del 2020 almeno uno di questi vaccini sarà emerso e si sarà rivelato sicuro ed efficace". La risposta dell'amministrazione alla pandemia è diventata un punto cruciale della campagna elettorale. Il Covid-19 ha infettato più di sei milioni di persone negli Stati Uniti e ne ha uccise oltre 190 mila. Collins inizialmente ha detto al comitato che un comitato indipendente per la sicurezza dei dati e il monitoraggio valuterà i sei candidati al vaccino per il Covid-19 prima che la Fda li esamini. Ma ha aggiunto in seguito che gli standard operativi del comitato stesso sono stati fissati dalla Fda. (Nys)