Francia: Le Maire, Usa non vogliono accordo su tassa digitale

- Il governo degli Stati Uniti sta bloccando i colloqui internazionali sulla tassazione transfrontaliera (digital tax) dei colossi del web e l'Europa dovrebbe prepararsi ad andare avanti con una tassa europea se non ci sarà un accordo globale entro la fine dell'anno. Lo ha detto oggi il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire. “È molto chiaro, gli Stati Uniti non vogliono un accordo sulla tassa digitale, quindi stanno creando ostacoli che ci impediscono di raggiungere un accordo anche se i negoziati tecnici si sono conclusi”, ha detto Le Maire ai giornalisti. “Se il blocco degli Stati Uniti sarà confermato entro la fine dell'anno, contiamo sull'Unione europea per presentare una proposta formale per tassare le attività digitali nel primo trimestre del 2021”, ha aggiunto Le Maire.(Frp)