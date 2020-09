Medio Oriente: Egitto, Israele annulli completamente annessione Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha fatto appello a Israele affinché blocchi completamente l’annessione di parti della Cisgiordania, piuttosto che “sospenderla”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del Cairo, Sameh Shoukry, parlando oggi alla sessione ordinaria della Lega araba. “La sospensione dell’annessione è un passo temporaneo che dovrebbe essere fatto in modo da evitare di sollevare ancora il problema”, ha detto Shoukry, ma cancellarla del tutto “manterrebbe un clima di cui tutti abbiamo bisogno” nel ricercare una soluzione alla questione palestinese. Secondo il capo della diplomazia egiziana, “minacciare di compiere passi illegali e unilaterali, o appoggiare la spada dell’annessione sul collo dei palestinesi, impedisce di creare un clima adeguato per colmare il divario tra le parti”. La causa palestinese, ha proseguito Shoukry, è ancora “il problema centrale per gli arabi”, ma “sfortunatamente” è ancora lungi dal risolversi in linea con le risoluzioni internazionali, la soluzione a due Stati e l’iniziativa araba di pace. La sospensione dell’annessione della Cisgiordania è prevista dallo storico accordo di normalizzazione concluso fra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, che le parti firmeranno a Washington il 15 settembre. (Cae)