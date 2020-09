Sardegna: stagione estiva da dieci milioni di presenze,

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi dieci di presenze di turisti in Sardegna nei mesi giugno, luglio e agosto, un sensibile caro rispetto allo scorso anno ma non un crollo. Il turismo sardo, insomma, ha retto il devastante impatto del coronavirus, attestandosi su numeri che risentono della diminuzione degli arrivi e delle presenze, ma in modo meno drammatico rispetto alle previsioni. Le cifre sono emerse nel corso di un incontro tra la Giunta regionale e gli operatori del settore, che si è svolto all'aeroporto di Cagliari, organizzato dall'assessore del Turismo, Gianni Chessa. Erano presenti anche l'assessore dei Trasporti, Giorgio Todde, del Bilancio, Giuseppe Fasolino, e del Lavoro, Alessandra Zedda. Il quadro che emerge dai dati sulle presenze turistiche aggiornati ad agosto, e suscettibili di ulteriori miglioramenti a settembre, calcolati sugli arrivi negli aeroporti e nei porti sardi. (segue) (Rsc)