Sardegna: stagione estiva da dieci milioni di presenze, (5)

- Un appello all'unità e allo sforzo comune per affrontare le difficoltà del momento è stato rivolto agli operatori turistici dall'assessore Chessa: "Mai come ora - ha detto l'esponente della Giunta - la Sardegna ha bisogno di mettere in campo le sue migliori risorse e la sua voglia di riscatto. L'industria turistica sarda ha dimostrato di reggere l'impatto con una realtà difficilissima, mai conosciuta dall'umanità negli ultimi secoli, e di avere le carte in regola per programmare una forte ripresa fin dal 2021". "Anche in questi mesi di pandemia - ha aggiunto Chessa - abbiamo programmato una serie di eventi di sport e spettacolo di interesse internazionale, che aiuteranno la Sardegna a diffondere sempre più la propria immagine nel mondo". (Rsc)