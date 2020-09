Scuola: assessora Roma, oggi aperti nidi, finalmente restituiamo normalità a bimbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi hanno riaperto gli asili nido di Roma. Stamattina l'assessora alla Scuola di Roma, Veronica Mammì, ha fatto visita a un asilo nido nel Municipio XII. "Ho voluto condividere l’emozione del primo giorno in un nido del Municipio XII con i bimbi, i genitori e le nostre educatrici - scrive Mammì in un post su Facebook -. Dopo i mesi di lockdown e la pausa estiva, finalmente restituiamo ai piccoli un ritorno alla normalità, per cui abbiamo lavorato con impegno. Più di 16.500 alunni tra 0 e 3 anni sono entrati negli oltre 400 nidi di Roma Capitale. L’accoglienza è stata commovente, la spontaneità dei bimbi la migliore risposta ai mesi di lavoro per la riapertura. Abbiamo vissuto questo significativo momento con loro - prosegue l'assessora - insieme a Teresa Zotta, (presidente della commissione Scuola del Campidoglio, ndr) e all’assessora municipale Fabiana Tomassi. I bambini sono entrati seguendo le nuove disposizioni, presentate anche come un gioco grazie al supporto delle educatrici e alla collaborazione dei genitori. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati senza sosta per la riapertura. Continuiamo a lavorare insieme, in rete - conclude Mammì -, per garantire ai piccoli un percorso educativo sereno nel rispetto delle norme anti-Covid. Oggi si è aperto un anno educativo dal grande valore di ripartenza. Auguri di buon inizio a tutti i bambini". (Rer)