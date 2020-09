Imprese: Latini (Sace), pronti a fare la nostra parte per il rilancio dell’export e dell’economia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il periodo avverso, dovuto alle emergenti tendenze protezionistiche e alle conseguenze della pandemia, Sace è pronta a fare la sua parte per il rilancio dell’export e dell’economia nazionale. Lo ha dichiarato Pierfrancesco Latini, amministratore delegato di Sace, intervenendo alla quinta tappa del roadshow virtuale del Patto per l’Export. “Stiamo vivendo in un contesto oggettivo di avversità. Alle tendenze protezionistiche si sommano gli effetti della pandemia. Sace è pronta a fare la sua parte”, ha detto Latini, sottolineando il ruolo attuale della società per migliorare la competitività delle imprese italiane nel mondo. L’ad ha inoltre ricordato i numeri dell’offerta messa in campo da Sace dall’inizio dell’anno per sostenere le esportazioni. “Nella prima parte dell’anno abbiamo mobilitato risorse per l’export pari a 11 miliardi di euro, il 37 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”, ha aggiunto Latini. Per il futuro, Sace intende seguire due traiettorie. “La prima prevede lo sviluppo di un modello volto a incrementare il sostsegno non solo alle grandi ma anche alle piccole e medie imprese. Il secondo obiettivo è avviare una nuova operatività nella fase post-emergenza per il rilancio dell’economia nazionale con un programma di garanzie pubbliche anche per progetti domestici”, ha concluso Latini. (Res)