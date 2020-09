Scuola: Celli (RtR), aprono asili nido e a Roma è gran caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera capitolina della lista civica Roma torna Roma, Svetlana Celli, commenta il primo giorno di apertura degli asili nido nella Capitale. "Gran caos oggi a Roma per il primo giorno di apertura dei nidi - afferma Celli in una nota - nonostante il grande lavoro messo in campo da operatori, coordinatrici e insegnanti e la buona volontà delle famiglie. In alcune strutture i moduli per le registrazioni delle temperature non sono arrivati, in altre gli operatori addetti alla pulizia finale non avevano ricevuto indicazioni sui tempi per effettuare gli interventi di sanificazione. Queste e altre segnalazioni di forti difficoltà ci sono arrivate in questa prima giornata di riapertura. Naturalmente impegno delle famiglie e sforzi degli operatori da soli non bastano se a mancare è una reale organizzazione da parte del Campidoglio. Una lacuna inspiegabile - conclude Celli -considerato il lungo periodo di chiusura, nonostante si tratti di una ripartenza complessa. Il tempo per organizzare meglio c'è stato. Evidentemente a mancare è la capacità di gestire e governare questa città".(Com)