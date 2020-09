Senato: Brescia (M5s), sanata ingiustizia su voto under 25

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’ok del Senato conferma la volontà di cambiare la Costituzione con modifiche puntuali anche per eliminare regole anacronistiche. Far votare i 18enni al Senato è un passo in avanti per sanare un’ingiustizia che esclude quasi 4 milioni di giovani dal voto. Se c’è la volontà possiamo chiudere l’iter entro l’anno. Per quanto ci riguarda, la legge sarà presto in commissione”. Lo afferma, in una nota, Giuseppe Brescia (M5s), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e “padre” della riforma. “Questa proposta - aggiunge - insegna che molto di buono può nascere da un rapporto costruttivo tra maggioranza e opposizione. Ricordo ancora le polemiche con il Pd più di un anno fa. Presentarono emendamenti in questa direzione alla riforma della riduzione dei parlamentari, ma erano palesemente inammissibili. Condividevamo il merito, ma non il metodo e per spegnere ogni polemica mi feci carico di presentare un testo semplice, poi approvato a luglio 2019 alla Camera con 487 voti favorevoli, 5 no e 7 astenuti". (com)