© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNESi riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino, piazza della Scala (ore 16)REGIONESi riunisce il consiglio regionalePalazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (dalle ore 10 alle ore 18)Gli assessori di Claudia Maria Terzi a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile e al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara MAgoni partecipano alla presentazione del libro 'A35 Brebemi, non solo autostrada'.Convento dei Neveri, via Romano 17, Bariano/Bg (ore 17)VARIEEvento di presentazione della piattaforma welfareX®. Partecipano Martina Tombari, Direttrice CGMoving, Giuseppe Bruno, Presidente CGM, Luca Faustini, Amministratore delegato Moving e Amministratore delegato CGMoving, Franca Maino, Direttrice del Laboratorio Percorsi di Secondo Welfare e ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche Università degli Studi di Milano, Paolo Venturi, Direttore Centro Studi AICCON, Mariella Luciani, Responsabile Servizi Sociali e Ufficio di Piano di Tradate, Varese, Monica Villa, Vice Direttore dell’Area Servizi alla Persona di Fondazione Cariplo, Stefano Granata, Presidente CGMovingAltavia - Alzaia Naviglio Pavese 78/3 (dalle ore 10 alle 12)Presentazione del libro "Brebemi, non solo autostrada. Strumento per incontrare città, paesi, cultura e arte". Partecipano, tra gli altri, Francesco Bettoni, Presidente A35 Brebemi, Gianantonio Arnoldi, Amministratore Delegato C.A.L., Giovanni Bazoli, Presidente Emerito Intesa Sanpaolo, Luca Rinaldi, Soprintendente Archeologia Belle Arti Paesaggio Province di Bergamo e BresciaConvento dei Neveri, via Romano 17, Bariano/Bg (ore 17) (Rem)