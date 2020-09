Usa: Cuomo annuncia riapertura parziale dei ristoranti dal 30 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello Stato di new York, Andrew Cuomo, ha annunciato la revoca del divieto di mangiare nei ristoranti al chiuso a partire dal 30 settembre. La misura, secondo quanto riferisce il “New York Times”, consentirà ai ristoranti di adibire tavoli al coperto per il 25 per cento dell’effettiva capienza del locale. Nei mesi scorsi lo stesso Cuomo e il sindaco Bill de Blasio avevano revocato un piano per consentire nuovamente i pasti al coperto nei ristoranti, citando le continue preoccupazioni sulla pandemia di coronavirus che finora ha ucciso più di 30 mila persone nel solo Stato di New York. Il tasso di contagio nello Stato è tuttavia restato al di sotto dell'1 per cento per diverse settimane di seguito, consentendo l'allentamento di alcune restrizioni. “Poiché la tendenza è migliore, ora possiamo compiere il passo successivo”, ha detto il governatore. Le restrizioni, ha aggiunto Cuomo, resteranno comunque in vigore per tutti i ristoranti e i loro clienti, incluso l'obbligo di indossare le mascherine quando non sono seduti.(Nys)