Roma: Politi (Lega), Tar condanna Comune per revoca presidente Ipa, commissario si dimetta

- La sentenza del Tar (9345/2020) su ricorso del presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ipa (Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti capitolini) condanna Roma Capitale al risarcimento dei danni e all'annullamento di tutti gli atti emessi dalla rinnovata gestione commissariale. Lo riferisce in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio, Maurizio Politi. "La sentenza - spiega Politi - dichiara illegittima la decisione assunta dal sindaco di Roma Capitale di procedere alla revoca del presidente e degli altri membri del Collegio dei revisori dell'Ipa sul presupposto errato che il suddetto incarico di presidente fosse giunto alla sua naturale scadenza in ragione di una pretesa rinnovata gestione commissariale, conseguente all'aver lo stesso sindaco con ordinanza 100 del 13 giugno 2019 confermato il commissariamento straordinario dell'Istituto e nominato contestualmente quale commissario straordinario sino al 30 giugno 2020 il medesimo soggetto che già rivestiva tale incarico. Il Tribunale - prosegue Politi - ha pertanto rinvenuto nel comportamento tenuto da Roma Capitale tutti gli elementi costitutivi della responsabilità civile di cui all'articolo 2043 c.c. per 'danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria', conformemente alla previsione dell'articolo 30 cod. proc. amm. In altre parole le decisioni arbitrarie e l'incapacità amministrativa di Raggi - sottolinea Politi - l'hanno spinta a emettere un'ordinanza illegittima di revoca del presidente del Collegio esponendo, quindi, l'Ipa a un incredibile danno che è gravato a ricaduta anche su tutti i dipendenti che continuano a pagare le quote togliendole dallo stipendio. Siamo stufi di questo comportamento incauto e superficiale che in questo caso ha privato di un'eccellenza, sanitaria e non solo, i cittadini di Roma. L'Ipa negli anni è sempre stata all'avanguardia nelle diagnosi e nella prevenzione delle malattie, ma ha anche provveduto alle borse di studio e ai viaggi studio per i figli degli iscritti, insomma un punto fermo per la grande comunità capitolina. È giunto il momento - conclude - che il commissario straordinario si dimetta, in modo che l'Ipa possa risorgere e tornare all'eccellenza di prima".(Com)