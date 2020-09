Venezuela: tasso d'inflazione al 25 per cento nel mese di agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Venezuela si è attestata al 25,04 per cento nel mese di agosto. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dalla Commissione per le finanze e lo sviluppo economico dell'Assemblea nazionale. Finora quest'anno, riferisce la stessa Commissione, l'inflazione accumulata ha raggiunto un tasso complessivo del 1.079,67 per cento, mentre l'inflazione su base annuale ha raggiunto il 3.078 per cento, ha riferito il vice Ricardo Aponte, membro della Commissione tramite il suo account Twitter. Il parlamentare ha precisato che, nonostante vi sia stata una decelerazione dell'aumento dei prezzi nell'ottavo mese dell'anno, il Paese continua nella dinamica di iperinflazione in cui è caduto 35 mesi fa. Secondo le stime del parlamento, ad agosto i prodotti che hanno fatto registrare la variazione maggiore sono stati abbigliamento e calzature (43 per cento) e beni e servizi vari (42 per cento). La voce salute ha registrato un incremento del 28,14 per cento mentre quella di alimenti e bevande analcoliche è aumentata del 24,01 per cento. (segue) (Vec)