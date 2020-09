Venezuela: tasso d'inflazione al 25 per cento nel mese di agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stime indicano che ad agosto sono stati necessari 67 milioni di bolivar (231 dollari) per acquistare il paniere alimentare della famiglia. A luglio è stato effettuato lo stesso acquisto di prodotti con 213 dollari. Il prezzo medio del paniere alimentare familiare contrasta con il reddito minimo nazionale, che è di 800 mila bolivar al mese tra lo stipendio e il buono alimentare. In altre parole, un lavoratore venezuelano guadagna circa 2,22 al mese, secondo l'ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale del Venezuela. La Commissione per le finanze e lo sviluppo economico del parlamento ha iniziato a misurare l'indice dei prezzi al consumo per sopperire alla mancanza di dati della Banca centrale, che ha trascorso più di quattro anni senza pubblicare i principali indicatori economici e ora lo fa con ritardo. L'Assemblea nazionale ha nuovamente affermato che è necessario creare un governo nazionale di emergenza che applichi misure fiscali, monetarie e di cambio che stabilizzino l'economia, abbassino l'inflazione e consentano il recupero del potere d'acquisto dei venezuelani. (Vec)