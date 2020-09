Cultura: Campidoglio, online opere digitali condivise tra Roma e Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra Roma e Buenos Aires la cultura digitale è condivisa. Da oggi, infatti, le due capitali ospiteranno online, mettendoli a disposizione di tutti, dei contributi digitali di grande valore tra quelli riscoperti durante il lockdown. Lo scambio culturale è stato reso possibile dall'intesa sulle politiche culturali messe in atto durante i mesi della serrata mondiale tra il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo ed Enrique Avogadro, l'assessore alla Cultura di Buenos Aires. È quanto si legge in una nota del Campidoglio. Se l'assessorato romano ha messo in campo un programma culturale che ha raccolto oltre 50 milioni visualizzazioni nei tre mesi di lockdown con l'hashtag "laculturaincasa", la capitale argentina con "laculturaencasa" ha previsto, come in questo caso, lo scambio di contenuti culturali online con altre città del mondo. (segue) (Com)