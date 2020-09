Cultura: Campidoglio, online opere digitali condivise tra Roma e Buenos Aires (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui canali delle due istituzioni saranno disponibili dei contenuti eccellenti. Dall'Argentina arriva un balletto contemporaneo del Teatro San Martín: "La Tempesta", una coreografia ispirata all'opera di William Shakespeare e ci accompagna con il documentario "Haciendo la Bohème" dietro le quinte nello spettacolare mondo della costruzione delle scenografie per creare un mondo fantastico sul palco. Con la playlist Jazzología è possibile ascoltare un'ora e mezza del meglio dei brani degli artisti che hanno preso parte all'edizione 2019 del Festival omonimo, inoltre è possibile sfogliare e leggere in spagnolo e inglese il volume "Alberto Goldenstein: La materia entre los bordes. Fotografías 1982-2018" con testi di Carla Barbero e Lucrecia Palacios. Il libro racconta la prima mostra retrospettiva del fotografo presentata al Museo di Arte Moderna di Buenos Aires. Il percorso alla scoperta della cultura argentina si conclude con il video del concerto al Centro Cultural Kirchner di Buenos Aires, dell'Orchestra di Tango del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. (segue) (Com)