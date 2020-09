Cultura: Campidoglio, online opere digitali condivise tra Roma e Buenos Aires (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'Italia, Roma mette a disposizione di tutti quattro video. Si parte con Ludovico Eiunaudi: un lungo concerto nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium, "In a time lapse", che ha fatto incontrare la musica classica con quella elettronica, e si passa per l'eccezionale performance "Waiting for the Sybyl" in prima assoluta al Teatro Costanzi ideata e diretta William Kentridge con musica composta ed elaborata da Nhlanhla Mahlangu e Kyle Shepherd, con l'allestimento del Teatro dell'Opera di Roma co-commissionato da The Royal Dramatic Theater di Svezia e Les Théâtres de la Ville de Luxembourg. Grazie a questa condivisione si potrà ammirare l'opera del Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart realizzato al Teatro dell'Opera di Roma come la visita - tutta digitale - al Museo di Roma a Palazzo Braschi sviluppata in collaborazione con Google, in cui è possibile esplorare con un viaggio ad altissima risoluzione tutti i dettagli del dipinto "Carosello nel cortile di palazzo Barberini in onore di Cristina di Svezia il 28 febbraio 1656" dipinto del 1656 da Filippo Gagliardi e Filippo Lauri. (Com)