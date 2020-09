Ue: Patuanelli, tempi per presentazione piano dettati da Commissione, noi siamo pronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Attività produttive dalla Camera sull'individuazione delle priorità dell’utilizzo del Recovery fund, ha chiarito che "i tempi" per la presentazione dei piani nazionali per accedere ai fondi "non sono dettatati dai singoli paesi membri ma dalla Commissione europea". Noi "eravamo pronti e siamo pronti per iniziare le interlocuzioni", ha chiarito Patuanelli sottolineando che "avere più tempo ci consente però di andare più in profondità per trovare le soluzioni che servono al paese". (Rin)