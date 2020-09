Russia-India: colloquio Lavrov- Jaishankar, focus su partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha tenuto un incontro bilaterale con la sua controparte indiana, Subrahmanyam Jaishankar, a margine della riunione ministeriale dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) che si è tenuta oggi a Mosca. “Apprezziamo molto l'opportunità di discutere lo sviluppo del partenariato strategico in tutti i settori: relazioni bilaterali, cooperazione nell'ambito di Sco, Brics, e Onu”, ha scritto su Twitter l'ambasciata russa in India citando le parole di Lavrov. Jaishankar, a sua volta, ha dichiarato che le due parti hanno tenuto discussioni fruttuose durante l'incontro. “Ho avuto il piacere di incontrare il ministro Sergej Lavrov, questa volta di persona. Ottimi colloqui che riflettono il nostro partenariato strategico speciale e privilegiato. Apprezziamo i nostri scambi sulla situazione internazionale", ha scritto su Twitter il capo della diplomazia di Nuova Delhi. La riunione ministeriale di due giorni ospitata oggi e domani dalla capitale russa è focalizzata sui preparativi in vista del prossimo vertice in programma nel 2021. (Rum)