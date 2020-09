Argentina: presidente Fernandez critica protesta polizia e denuncia tentativo di acuire crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha commentato oggi le proteste tuttora in corso da parte della polizia della provincia di Buenos Aires che chiedono aumenti salariali affermando che "i problemi non si risolvono nascosti dentro le auto pattuglie e facendo suonare le sirene". Nel contesto dell'annuncio di un nuovo piano di aiuti fiscali, Fernandez ha riconosciuto la necessità di risolvere i gravi problemi che attraversa la provincia più grande e popolata dell'Argentina, ma ha affermato che ci sono settori che "approfittano del contesto della pandemia per acuire la crisi che vive il Paese". "Riconosciamo le necessità della provincia, dobbiamo risolverle, ma queste cose non si risolvono nascosti in una pattuglia e con le sirene spiegate", ha detto. Mentre la protesta prosegue, il governo provinciale ha intanto reso noto che è previsto per domani un annuncio in relazione ad aumenti salariali per le forze dell'ordine nell'ambito di un piano integrale sulla sicurezza. (segue) (Abu)