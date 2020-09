Argentina: presidente Fernandez critica protesta polizia e denuncia tentativo di acuire crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forte protesta della polizia scoppiata ieri è solo l'ultima di una serie di circostanze che stanno mettendo in crisi l'esecutivo del governatore Axel Kicillof, alle prese anche con una situazione sanitaria critica e con innumerevoli reclami sociali acuiti dall'impatto della pandemia sull'attività economica. La ribellione della "bonaerense", come viene denominata comunemente la forza di polizia che dipende dal governo locale, ha avuto inizio a partire dalla notte di martedì con una clamorosa manifestazione, che da alcuni settori del governo è considerata al limite della sedizione. Pattuglie con le sirene spiegate sono sfilate durante tutta la notte davanti al palazzo di governo, mentre si ascoltavano canti e slogan contro il governatore ed il ministro della Sicurezza, Sergio Berni. Al centro delle rivendicazioni non solo un aumento salariale del 56 per cento, ma anche una maggiore copertura assistenziale, un miglior equipaggiamento e protezioni di biosicurezza. La protesta prosegue anche nel mattino di oggi nonostante la disponibilità espressa dal governo provinciale a concedere aumenti e ad esaminare i reclami. (segue) (Abu)