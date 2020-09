Ue: Patuanelli, prefinanziamento Recovery fund al 10 per cento con piani entro 31/12

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Attività produttive dalla Camera sull’individuazione delle priorità dell’utilizzo del Recovery fund, ha chiarito che "il prefinanziamento" del Recovery Fund, sarà pari "al 10 per cento per chi presenta i piani entro il 2020" e sarà versato "nel primo semestre del 2021". Il termine per la presentazione dei piani per accedere al prefinanziamento è stato infatti spostato al 31 dicembre. (Rin)