Omicidio Willy: autopsia di tre ore, 21enne ucciso da politrauma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un politrauma esteso tra torace, addome e collo ha causato lo shock traumatico che ha portato all’arresto cardiocircolatorio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne italo capoverdiano di Paliano ucciso di botte nella notte tra sabato e domenica a Colleferro. L’autopsia che è stata eseguita sul corpo della giovane vittima, oggi pomeriggio a Tor Vergata, durata circa tre ore, non ha trovato il colpo fatale, ammesso che ce ne sia uno. Indagati per l’omicidio sono 5 giovani di Artena, uno a piede libero, uno agli arresti domiciliari e tre in carcere a Rebibbia.(Rer)