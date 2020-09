Urbanistica: assessore Roma, dopo 10 anni d'incuria garantiamo diritti abitanti Castelverde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore all'Urbanistica di Roma, Luca Montuori, in un post su Facebook spiega: "Dopo oltre 10 anni di incuria e abbandono, continuiamo a lavorare su tutti i livelli perché le famiglie del piano di zona Castelverde possano finalmente veder garantito il diritto all'abitare inteso nella sua maniera più piena. Mancava tutto. Acqua, fogne, opere pubbliche, livelli minimi dei servizi essenziali, e in più i cittadini erano stati truffati dagli operatori privati con richieste di prezzi superiori a quelli stabiliti dalla convenzione. In questi giorni - spiega Montuori - abbiamo finalmente trascritto formalmente gli alloggi nel patrimonio immobiliare di Roma Capitale. Abbiamo scongiurato il peggio grazie alla delibera di decadenza che ha permesso di avviare questo percorso che oggi segna una nuova importante tappa. È stato complesso, nessuno lo aveva mai fatto e abbiamo dovuto procedere con tutte le attenzioni del caso per non veder vanificato in un ricorso per qualche difetto formale il lavoro prezioso degli uffici, che ringrazio, e a cui non abbiamo mai fatto mancare tutto il sostegno politico necessario per il raggiungimento degli obiettivi. Ancora non è finita - sottolinea l'assessore - stiamo completando i censimenti necessari a restituire definitivamente le case agli acquirenti originari in possesso dei requisiti. Procedure mai viste, totalmente nuove per Roma Capitale". (segue) (Rer)