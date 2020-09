Abruzzo: da oggi a Pescara sportello dedicato a sordomuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Pescara conquista un primato importante: da oggi è infatti il primo capoluogo della Penisola a istituire uno sportello dedicato ai sordomuti, che avranno quindi la possibilità di superare le barriere finora esistenti per l'accesso ai servizi offerti dalla pubblica amministrazione. L'iniziativa è stata presentata in Comune nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato l'assessore Nicoletta Di Nisio, il Consigliere Massimiliano Pignoli, la presidente della Commissione Politiche sociali, Maria Rita Carota, e i presidenti nazionale, regionale e provinciale dell'Ente Morale Ens Onlus Giuseppe Petrucci, Nicolino Caravaggio e Ottorino Astore. Sono numerosi gli utenti diversamente abili che vivono una condizione di disagio per la difficoltà di interfacciarsi – in particolare di comunicare – con gli uffici comunali magari per la semplice richiesta di certificati o per presentare una qualsiasi domanda. (Gru)