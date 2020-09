Coronavirus: Conte, escludo altro lockdown nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi sento di escludere oggi" un nuovo lockdown nazionale, "non tanto per una fede immotivata" ma perché "abbiamo elaborato un sistema molto sofisticato di monitoraggio della curva epidemiologica". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un'intervista a "Stasera Italia news" su Rete4. Durante la fase più acuta dell'emergenza, ha ricordato, "non disponevamo di questo strumento cui hanno lavorato i nostri esperti: oggi abbiamo la possibilità di valutare eventuali soglie di criticità fino all'allarme rosso, ma in modo circoscritto, territoriale, e non a livello nazionale. Siamo in una fase molto diversa ed escluderei un lockdown nazionale". (Rin)