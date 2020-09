Borsa italiana: M5s, nessuna preclusione su offerte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella delicata operazione riguardante Borsa Italiana non dovrebbero esserci preclusioni di alcun tipo. È interesse italiano, al contrario, stimolare il maggior numero possibile di offerte di acquisto così da massimizzare l’interesse nazionale". Lo dichiara in una nota il deputato del M5s della commissione Finanze Davide Zanichelli. "Ricordo infatti che in ballo c’è un asset strategico, e in particolare la gestione del nostro debito pubblico e la competitività finanziaria delle imprese nazionali: ridurre la trattativa a un numero limitato di parti interessate equivarrebbe a restringere, e di molto, il potere negoziale dell’Italia in questo contesto globale in cui l'obiettivo da perseguire è massimizzare gli interessi del Paese", aggiunge. (Com)