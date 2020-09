Urbanistica: Palumbo (Pd), finalmente risoluzione piano di zona Castelverde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finalmente, dopo anni di attesa, arriva la risoluzione dell'annosa vicenda del piano di zona Castelverde. Lo riferisce in una nota il presidente Pd della commissione Trasparenza del Campidoglio, Marco Palumbo. "È di questi giorni, infatti, la trascrizione di una delibera approvata dal Campidoglio nel 2017 - spiega Palumbo - che consentirà di regolarizzare la proprietà di 38 alloggi venduti all'interno di un progetto in convenzione ma poi rimasti vittime del fallimento del costruttore. Ora il Comune di Roma, acquisendo questi alloggi, di fatto consentirà a questi 38 nuclei familiari di poter regolarizzare la loro procedura di acquisto. La storia, in estrema sintesi è questa – prosegue Palumbo – il piano di zona Castelverde nasce con destinazione a edilizia residenziale oltre 15 anni fa. Vengono realizzati 38 alloggi, molti dei quali venduti su carta. Chi allora pagò per comprare casa, fino a oggi è stato definito promissario acquirente, dal momento che non ha mai avuto modo di rogitare e diventare a tutti gli effetti proprietario dell'immobile in cui risiede. Questo perché, negli anni, il proprietario costruttore è fallito e la proprietà doveva essere acquisita dal Campidoglio. Si è dunque creata una situazione di assenza di proprietario degli alloggi. L'amministrazione comunale ha adottato provvedimenti per l'acquisizione della proprietà, ma la concreta attuazione di questi provvedimenti, fino alla trascrizione della delibera avvenuta in questi giorni, è rimasta in stallo e Castelverde era di fatto terra di nessuno, con residenti abusivi e proprietari costretti ad allacciarsi alla luce del cantiere e a usare l'acqua del pozzo perché, da non regolari, non hanno potuto chiedere regolari allacci alla corrente. Come commissione Trasparenza - conclude - abbiamo tenuto varie sedute e dedicato ampia attenzione a questa vicenda, anche presentando un esposto alla Procura nel 2017. Finalmente, dopo anni di attesa, la svolta sembra essere arrivata, con nostra grande soddisfazione". (Rer)