Somalia: attentato suicida a Mogadiscio vicino alla presidenza, almeno tre morti

- Almeno tre persone sono state uccise ed altre sette sono rimaste ferite in un attentato suicida avvenuto circa un'ora fa davanti al Blue Sky Cafe, un noto ristorante di Mogadiscio situato vicino al palazzo presidenziale. Lo riferisce la stampa somala, precisando che l'esplosione è avvenuta in corrispondenza del posto di blocco tenuto dalle forze di sicurezza davanti al locale. L'attentato, per il quale si contano al momento decine di feriti, è attribuito al gruppo jihadista somalo al Shabaab, che nelle ultime settimane ha ripreso ad attaccare di frequente nella capitale ed altre località del Paese. (Res)