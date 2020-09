© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, esprime "solidarietà" a Matteo Salvini per l'aggressione subita a Pontassieve in Toscana. "L’odio e la violenza non devono contaminare la politica, per i democratici è una responsabilità e un valore assoluto", aggiunge su Twitter. (Rin)