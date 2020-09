Usa: Trump torna a fare campagna elettorale in Michigan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di tornare a puntare sul Michigan per proseguire la sua rimonta nei confronti dello sfidante democratico Joe Biden. Secondo quanto riferisce il quotidiano “New York Times”, il presidente starebbe infatti pianificando per domani un viaggio nello Stato, un giorno dopo la visita di Biden attesa per oggi. Inoltre, a conferma del rinnovato interesse di Trump per il Michigan, lo staff del presidente ha rifinanziato la sua campagna pubblicitaria nello Stato, questa volta con uno slogan incentrato sul "Great American Comeback" (“Il ritorno del sogno americano”) e puntando sulla promessa di un imminente vaccino contro il coronavirus (“Il traguardo si sta avvicinando") e sulla ripresa dell'economia nonostante la pandemia. Sebbene i fondi stanziati per la campagna elettorale in Michigan non siano ancora paragonabili a quelli spesi dallo staff di Biden (poco meno di 1,1 milioni di dollari rispetto ai 2,4 milioni di dollari di Biden, secondo i dati di Advertising Analytics), Trump ha prenotato slot pubblicitari per una durata più o meno in linea con quelli del candidato democratico. (segue) (Nys)