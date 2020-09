Usa: Trump torna a fare campagna elettorale in Michigan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi esperti sostengono che Trump potrebbe assicurarsi un secondo mandato confermando la vittoria di quattro anni fa in tutti gli altri Stati e vincendo in uno dei tre maggiori Stati in bilico: Michigan, Pennsylvania e Wisconsin. Il comitato elettorale del presidente era apparso in un primo momento scoraggiato rispetto alle possibilità di un’affermazione in Michigan, di qui la decisione iniziale di tagliare i fondi per le inserzioni pubblicitarie e di puntare con maggiore decisione su Wisconsin e Pennsylvania. Quest’ultimo, tuttavia, è lo Stato nel quale Biden è nato e cresciuto. Le speranze di Trump, dunque, sembrano tutte convergere verso il Wisconsin dove, secondo un sondaggio pubblicato da "The Hill", al momento Biden sarebbe in vantaggio di sei punti sul presidente uscente. Ora, tuttavia, sembra che il Michigan sia tornato sulla mappa del “campo di battaglia” di Trump. (Nys)