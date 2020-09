Municipio Roma VII: protesta per chiedere riapertura sede Villa Lazzaroni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Protesta nel Municipio VII di Roma dove diverse decine di cittadini si sono riuniti per chiedere la riapertura della sede municipale di Villa Lazzaroni all'Appio. All'inizio dell'emergenza Covid la presidente del VII Municipio, Monica Lozzi, ha spostato i servizi anagrafici nella sede di Cinecittà. a promuovere la protesta il consigliere Antonello Ciancio di Articolo 1 che in una nota spiega: "I servizi anagrafici della sede di Villa Lazzaroni, all'Appio, del municipio VII sono chiusi da mesi, ufficialmente per emergenza Covid ma in realtà c'è un lento e progressivo spostamento di tutti i servizi verso la sede di Cinecittà. Così più di 120 mila persone dell'Appio Tuscolano devono fare decine di chilometri - prosegue Ciancio - per avere un certificato o un altro tipo di servizio. Non tutti hanno possibilità di accedere facilmente ai servizi web. Alcuni giorni fa ho incontrato il direttore del municipio e sono sempre più convinto che la sede di Villa Lazzaroni si possa riaprire. L'alternativa è purtroppo l'abbandono dei locali. La presidente Lozzi - conclude - invece che parlare, agisca. In questi giorni migliaia di persone mi hanno contattato". (Com)