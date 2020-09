Libano: Hezbollah, sanzioni Usa non costringeranno i libanesi a rinunciare ai loro diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica statunitense delle sanzioni “non otterrà i suoi obiettivi in Libano, e non potrà costringere i libanesi a rinunciare ai loro diritti nazionali sovrani”. Lo afferma oggi un comunicato del partito sciita Hezbollah, ripreso dal quotidiano libanese “L’Orient-Le jour”. Il comunicato giunge in risposta all'imposizione di nuove sanzioni statunitensi contro due personalità politiche libanesi, l’ex ministro dei Lavori e dei Trasporti pubblici, Youssef Fenianos e l’ex ministro delle Finanze e membro del movimento sciita Amal, Ali Hassan Khalil. Nel comunicato Hezbollah definisce la decisione “ingiusta”, ma anche “una medaglia d’onore” per i due ex ministri e “per tutti coloro che l’amministrazione statunitense accusa di essere membri o sostenitori della resistenza”. A proposito dell’amministrazione Usa, prosegue il comunicato, si tratta di “un’autorità terroristica che sparge caos e distruzione nel mondo intero” e che “non ha il diritto di qualificare persone oneste e membri della resistenza come terroristi”. La politica delle sanzioni, prosegue il partito sciita, riuscirà soltanto ad aumentare l’attaccamento dei libanesi “alla loro libera decisione, alla loro dignità nazionale e alla loro piena sovranità”. Il dipartimento del Tesoro Usa ha dichiarato in un comunicato di aver imposto le sanzioni perché i due ex ministri avrebbero “fornito sostegno materiale a Hezbollah” e sarebbero colpevoli di corruzione. (Res)