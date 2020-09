Bielorussia: Michel (Ue) invita ad accelerare processo per sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, invita ad accelerare il processo di preparazione delle liste delle persone da sottoporre a sanzioni in merito alla situazione in Bielorussia. Michel ha sottolineato che "la persecuzione politica in Bielorussia, comprese le detenzioni per motivi politici e l'esilio forzato, devono cessare" e che "le autorità bielorusse devono liberare i prigionieri politici e lasciare che i cittadini esercitino il loro diritto alla libertà di parola e di riunione". Per questo, "invito ad accelerare il processo sulle sanzioni", ha aggiunto il presidente del Consiglio europeo su Twitter. (Beb)