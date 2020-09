Omicidio Willy: Federcuochi, cordoglio e vicinanza a famiglia, sia fatta giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione italiana cuochi nazionale e quella del Lazio esprimono cordoglio per la tragica morte di Willy Monteiro Duarte, il 21enne che frequentava l'istituto alberghiero di Colleferro e sognava di diventare cuoco. Il giovane è morto nella notte tra il 5 e il 6 settembre per mano di un branco di violenti, mentre tentava di difendere un amico in un tafferuglio. "Esprimiamo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Willy - affermano in una nota Rocco Pozzulo e Alessandro Circiello, rispettivamente presidente nazionale Fic e presidente Fic Lazio -. La sua morte è una vera e propria follia. Addolora pensare che i sogni di un ragazzo giovane e vitale come Willy siano stati interrotti in modo tanto feroce. Ci auguriamo - concludono - che sia fatta giustizia al più presto". (Com)