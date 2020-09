Cina: Pechino replica agli attivisti che chiedono la revoca dei Giochi olimpici invernali del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministro degli Esteri cinese, Zhao Lijian, ha risposto oggi in conferenza stampa alle critiche mosse da più di 160 gruppi di attivisti in difesa dei diritti umani che hanno consegnato una lettera congiunta ai vertici del Comitato olimpico internazionale (Cio) per chiedere di riconsiderare la scelta di assegnare alla Cina i Giochi invernali del 2022, alla luce degli evidenti episodi di violazione dei diritti umani da parte del governo di Pechino. Lo riporta il "Global Times", citando le parole di Zhao, secondo cui "la Cina si oppone al tentativo di alcune cosiddette organizzazioni per i diritti umani di politicizzare lo sport e violare lo spirito della Carta olimpica". Il portavoce del dicastero degli Esteri ha affermato, inoltre, che i Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 sono un altro contributo significativo della Cina alle Olimpiadi. La lettera inviata dal vasto gruppo di attivisti al Cio è solo l'ultimo di una serie di simili appelli. Tra i firmatari della missiva ci sono gruppi per i diritti di uiguri, tibetani, manifestanti di Hong Kong e mongoli con sede in Asia, Europa, Nord America, Africa e Australia. Nella lettera diffusa ieri si legge che "il Cio deve riconoscere che lo spirito olimpico e la reputazione dei Giochi olimpici subiranno ulteriori danni se l'aggravarsi della crisi dei diritti umani, in tutte le aree sotto il controllo della Cina, viene semplicemente ignorata". Il documento, inoltre, sostiene che la notorietà e il prestigio delle Olimpiadi di Pechino nel 2008 ha incoraggiato il governo cinese a intraprendere ulteriori azioni repressive, come la campagna contro gli uiguri dello Xinjiang e di altre minoranze etniche. (Cip)