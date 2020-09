© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, giovedì 10 settembre, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 2.4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3861m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: una blanda area depressionaria potrà dar luogo a una giornata maggiormente variabile sulle regioni di Nord Ovest con nubi alternate a Sole e qualche piovasco, specie durante le ore pomeridiane e serali sui rilievi alpini e appenninici, in sconfinamento alle vicine zone di pianure piemontesi. Anche in Liguria nubi in aumento con possibilità di qualche debole pioggia nelle ore centrali della giornata sulle zone di centro-ponente. Venti deboli e in Liguria mare poco mosso. (Rpi)