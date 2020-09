Spagna: deficit dell'Istituto di previdenza sociale salirà al 2 per cento del Pil nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit dell'Istituto di previdenza sociale spagnolo (Seguridad social) salirà quest'anno al 2 per cento del Pil, oltre i 25 miliardi di euro, a causa dell'impatto della crisi della pandemia del coronavirus sui conti pubblici. Secondo quanto affermato da Jose Luis Escrivà, ministro dell'Inclusione e della Previdenza sociale, l'aumento del deficit è dovuto alle minori entrate derivanti dalle esenzioni dai contributi del datore di lavoro per i dipendenti in cassa integrazione straordinaria (Erte) e al calo dell'occupazione, nonché a maggiori spese per le prestazioni per la cessazione dell'attività dei lavoratori autonomi. A ciò poi sono da aggiungere i 14,5 miliardi di euro aggiuntivi che lo Stato trasferirà alla previdenza sociale per coprire le spese sostenute per la pandemia. Escrivá ha affermato che il suo ministero sta lavorando a diverse proposte per ridurre il deficit strutturale del sistema a medio e a lungo termine, aumentare le entrate e contenere le spese a fronte dell'impatto dell'invecchiamento della popolazione. (Spm)