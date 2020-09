Germania-Italia: riportare la natura viva in città, l’esposizione dell’architetto Boeri al Clb di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In collaborazione con l'ambasciata italiana in Germania, lo spazio espositivo Clb di Berlino presenta una mostra dell’architetto italiano Stefano Boeri, all'interno della quale vengono presentati progetti di architettura e sviluppo urbano di livello internazionale, che mirano ad una vivace e orientata al futuro interazione tra città e natura. La mostra, riferisce un comunicato, si tiene dal 10 al 27 settembre al Clb di Berlino, dove saranno esposti alcuni progetti in corso di Stefano Boeri in giro per il mondo. La costruzione dei boschi verticali (una nuova generazione di grattacieli urbani completamente ricoperti dalle foglie di alberi e piante), la progettazione di quartieri autosufficienti - e la pianificazione di Smart Forest Cities - confermano come architetti e urbanisti possono contribuire a riportare in città la natura viva e ad aumentare la biodiversità urbana. Milano, si sottolinea in un comunicato, è fortemente colpita dalla pandemia Covid-19, sta compiendo un grande sforzo verso una più ampia e inclusiva dispersione territoriale, da gestire come un'opportunità per ripensare le dimensioni urbane, collegando metropoli e aree suburbane. (segue) (Geb)