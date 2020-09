Germania-Italia: riportare la natura viva in città, l’esposizione dell’architetto Boeri al Clb di Berlino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti di riqualificazioni legati alla mobilità e alla silvicoltura urbana stanno portando Milano ad essere una delle più importanti ambiziosi scenari urbanistici in Europa, portando chilometri di piste ciclabili e aree verdi. "Abbiamo bisogno di una nuovo patto tra spazi urbani e natura, ancora di più nel mondo post-pandemico che dovremo ricostruire insieme”, ha sottolineato Luigi Mattiolo, ambasciatore italiano in Germania, sottolineando che" nelle città-foreste del futuro, bellezza e utilità convivono: siamo lieti di partecipare attraverso questa mostra alla Settimana europea della sostenibilità e dello sviluppo del 2020”. Nella sua dichiarazione di apertura della mostra, il professor Stefano Boeri ha affermato: “Dobbiamo pensare a cogliere a fondo il potere di queste tragedie pandemiche e climatiche e cercare di pensare a un modo diverso di vivere i paesaggi naturali, gli spazi urbani e quotidiani. Oggi ci troviamo di fronte a due scenari. Uno distopico, che vede l'umanità incapace di invertire drasticamente il riscaldamento globale, e per questo atterra su Marte con colonie autosufficienti. Oppure uno ottimista, in cui la nostra specie trova la forza di cambiare rotta e stabilire un modo di vivere sostenibile. Un nuovo mondo in cui tutte le città sono progettate per accogliere una nuova alleanza tra ecosistemi verdi, natura vivente e spazi artificiali. Un'efficace opportunità per definire nuovi standard abitativi in cui gli alberi sono considerati abitanti sia della città che dell’architettura, uguali agli esseri umani. La vera sfida è porre più attenzione al verde, all’aria non inquinata, alle ‘wooden regions’, alla biodiversità e alle foreste per un pianeta migliore”. (segue) (Geb)