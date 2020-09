Germania-Italia: riportare la natura viva in città, l’esposizione dell’architetto Boeri al Clb di Berlino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dottore Sven Sappelt, fondatore e direttore del Clb di Berlino ha dichiarato: "Ancora di più in questo momento, quando la pandemia della corona è facendo pressione su molti settori della società, non possiamo permetterci di perdere di vista la questione del clima. Lo sono quindi doppiamente lieto che la mostra di Stefano Boeri al CLB Berlin ci permetta di guardare avanti e continuare il nostro programma lavorare dopo il blocco con progetti di architettura e sviluppo urbano lungimiranti”. La mostra fa parte delle iniziative dell'ambasciata d'Italia in Germania per la Settimana europea dello sviluppo sostenibile ospitata dal ministero degli Esteri tedesco che si terrà dal 21 al 27 settembre. Il 25 settembre seguirà un altro dialogo (in formato Webinar) sugli spazi aperti e verdi nelle città con il professor Stefano Boeri, Gillian Dick dirigente responsabile della programmazione urbanistica del Consiglio comunale di Glasgow, tra gli altri. (Geb)