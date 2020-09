Alitalia: Lega, da De Micheli zero risposte mentre in migliaia rischiano lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora il "nulla assoluto su Alitalia". Lo denunciano in una nota i deputati della Lega della commissione Trasporti. "L'audizione del ministro De Micheli in commissione Trasporti è stata del tutto inutile. Zero risposte, proposte o soluzioni mentre la compagnia continua a perdere 2 milioni al giorno. Quel che più preoccupa è l'approssimazione di un ministro che, nonostante i numerosi consulenti di cui si circonda, non ha saputo rispondere sulla costituzione della newco che, a sua detta, sarebbe dovuta partire addirittura il primo giugno. Nessun chiarimento - continuano - anche sulle modalità di estinzione del debito che dovrebbe permettere alla newco di partire in condizioni ottimali. De Micheli non pervenuta.Governo assente. Il tutto - concludono i parlamentari della Lega - mentre migliaia di dipendenti Alitalia rischiano di perdere il loro posto di lavoro e milioni di soldi pubblici vengono bruciati ogni giorno che passa".(Com)