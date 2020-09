Libia: ministro Esteri Egitto, non cederemo ad ambizioni della Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto non “resterà fermo” davanti alle ambizioni della Turchia in Libia, Siria e nel nord dell’Iraq. Lo ha dichiarato Sameh Shoukry, ministro degli Esteri del Cairo, durante la sessione ordinaria della Lega araba svoltasi oggi in videoconferenza. Secondo Shoukry “l’Egitto ha preso una posizione dichiarando che Sirte e Jufra sono linee rosse, che non permetteremo a nessuna delle forze in lizza di superare”. Con “la stessa forza” l’Egitto ha investito “nel percorso politico, che è indispensabile per risolvere la crisi libica”, ha aggiunto il ministro, “mediante la dichiarazione del Cairo, la cui prospettiva è ancora sul tavolo, nel quadro di una risoluzione politica basata sugli esiti del processo di Berlino”. Il capo della diplomazia egiziana ha ribadito che il suo paese ha “espresso apprezzamento per l’appello al cessate il fuoco fatto dalla Camera dei rappresentanti (il parlamento di Tobruk) e da Fayez al Sarraj (presidente del Consiglio presidenziale del governo di Tripoli)”. Al contempo, ha proseguito Shoukry, l’Egitto sottolinea “il bisogno di porre fine agli interventi esterni, qualunque sia la fonte, di disarmare le milizie e di potenziare gli sforzi contro il terrorismo”. (Cae)