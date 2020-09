Governo: Decaro (Anci) su Recovery fund, in linee guida le dieci azioni proposte dai sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la riunione del Comitato interministeriale degli Affari europei, "abbiamo potuto apprezzare che tutti i dieci punti che i sindaci avevano sottoposto all'attenzione del governo sono stati inseriti nelle linee guida". Lo dichiara in una nota Antonio Decaro, presidente dell'Anci e sindaco di Bari. "Come avevamo segnalato già in occasione degli 'Stati generali', gli obiettivi che la Commissione europea dà al nostro Paese sono in gran parte ambiti di azione di governo degli enti locali: green new deal, trasformazione digitale, contrasto alla povertà. Per questo - continua Decaro - abbiamo sostenuto e sosterremo la centralità delle città e dei territori nell'attuazione della grande opportunità offerta da Recovery plan. Entro un paio e di settimane invieremo al ministro Amendola, che ringraziamo per l'interlocuzione costante che ha promosso con i sindaci, un elenco di progetti fondamentali per lo sviluppo delle città e, attraverso di esse, per il rilancio del Paese".(Com)