Alitalia: Rampelli (Fd'I), progetto governo è svendere compagnia di bandiera

- "Parte la grande svendita di Alitalia. Dopo mesi e mesi di annunci finalmente escono allo scoperto i piani del governo". E' quanto afferma in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, secondo cui "la notizia è che in realtà non vi è nessun piano strategico per rilanciare e rimettere in equilibrio la nostra compagnia di bandiera. L'unico, desolante, progetto sta nel fatto, come annunciato dal ministro ai Trasporti De Micheli, che Alitalia 'non sarà dello Stato a tempo illimitato'". Insomma, "finché c'è da risanare i debiti con i soldi degli italiani l'azienda rimarrà statale, una volta tornata nella fase di galleggiamento sarà posizionata sul mercato favorendo economie straniere o compagnie concorrenti. E' impensabile immaginare il rilancio di Alitalia senza prevederne la presenza pubblica, il rilancio degli asset, la tutela dei lavoratori, nuove regole per i lowcoast e per la gestione degli aeroporti. Dal governo Conte - denuncia Rampelli - nessun progetto ambizioso per riconquistare un posto primario nel trasporto aereo mondiale".(Com)