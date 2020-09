Cultura: Franceschini, insegnamenti di Amos Luzzatto parte integrante di nostra memoria storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli insegnamenti di Amos Luzzatto "rimarranno parte integrante della nostra memoria storica". Lo afferma in una nota il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, nell'apprendere della scomparsa di Amos Luzzatto. "La sua scomparsa non spegne quella voce libera che ci ha sempre ricordato i valori della tolleranza, del rispetto e della convivenza civile, ammonendoci sulla necessità di respingere l'odio, la violenza e la discriminazione. E' nostro dovere - conclude Franceschini - continuare a prestargli ascolto, meditando sul lascito del suo pensiero vivido e illuminato". (Com)