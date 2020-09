Venezuela: per Osa emergenza sanitaria aggrava crisi migranti, oltre 5,1 milioni dal 2015

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assenza di un sistema democratico, violazioni sistematiche ai diritti umani, scarsità alimentare, precarietà nei sistemi di assistenza, crisi energetica, violenza e crisi economica. Sono alcune delle cause che per l'Organizzazione degli stati americani (Osa), in un rapporto presentato oggi, hanno spinto oltre 5,1 milioni di venezuelani a lasciare il paese. "Da marzo di quest'anno, a causa della pandemia, le fonti di ingresso di questa popolazione si sono viste sostanzialmente intaccate, in gran parte perché una parte maggioritaria e significativa dei cittadini lavora in nero", si legge nella nota dell'Osa. Una circostanza che ha fatto sì che "migranti e rifugiati venezuelani" siano rimasti senza casa e "che migliaia di persone abbiano deciso di tornare in patria". (segue) (Vec)