Venezuela: per Osa emergenza sanitaria aggrava crisi migranti, oltre 5,1 milioni dal 2015 (2)

- L'ente panamericano ritiene che "vari paesi della regione hanno risposto rapidamente a questa crisi e coordinato gli sforzi per garantire il ritorno dei migranti e rifugiati venezuelani in patria. È il caso della Colombia e del Brasile che hanno allestito corridoi umanitari ai valichi di frontiera. Ad oggi si contano circa 105mila rimpatri dalla Colombia e seimila dal Brasile, stando a cifre ufficiali". L'Osa segnala però che "la chiusura a intermittenza e arbitraria della frontiera colombo-venezuelana, la criminalizzazione che il regime illegittimo fa del migrante che rientra, e il trattamento inumano a questo riservato, hanno aggravato la situazione di vulnerabilità delle persone che rientrano". Secondo il rapporto, Caracas ha messo in campo "molteplici azioni per stigmatizzare, discriminare e criminalizzare le persone che rientrano", denunciando le etichette di "bioterroristi" a loro assegnate dal governo in quanto possibili portatori del nuovo coronoavirus. (segue) (Vec)