Venezuela: per Osa emergenza sanitaria aggrava crisi migranti, oltre 5,1 milioni dal 2015 (3)

- "Le azioni e i pronunciamenti del regime illegittimo di Nicolas Maduro, violano in modo chiaro i principi del diritto internazionale e dei diritti umani in esso consacrati. L'azione delle autorità attenta alla dignità delle persone che hanno deciso di tornare in patria mettendo in evidenza, una volta di più il suo carattere dittatoriale, illegittimo e criminale, che si alimenta con l'oppressione, la manipolazione e l'istigazione all'odio", ha detto David Smolansky, assistente della segreteria generale dell'Osa per la crisi dei migranti e rifugiati venezuelani. (Vec)